Нижнекамские граффисты завершили мурал с портретом Баки Урманче
В Нижнекамске уличные художники завершили создание девятиэтажного портрета известного татарского художника, скульптора и фотографа Баки Урманче.
«Огромное изображение наносили несколько дней на стене дома №28 по ул. Баки Урманче», — сообщается на странице «Новости Нижнекамска» в соцсети «ВКонтакте».
Однако это только начало — на нечетной стороне улицы появятся еще три картины размером с дом, на которых будут изображены произведения знаменитого художника.
Перерисовать картины под граффити — одна из задумок архитекторов в рамках проекта реконструкции улицы Баки Урманче. На улице также появятся тематические площадки с пилонами, яркие теневые навесы в местах для отдыха и качели.
У поста около 10 млн просмотров.
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