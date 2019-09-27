Нижнекамские граффисты завершили мурал с портретом Баки Урманче

В Нижнекамске уличные художники завершили создание девятиэтажного портрета известного татарского художника, скульптора и фотографа Баки Урманче.

«Огромное изображение наносили несколько дней на стене дома №28 по ул. Баки Урманче», — сообщается на странице «Новости Нижнекамска» в соцсети «ВКонтакте».

Однако это только начало — на нечетной стороне улицы появятся еще три картины размером с дом, на которых будут изображены произведения знаменитого художника.

Перерисовать картины под граффити — одна из задумок архитекторов в рамках проекта реконструкции улицы Баки Урманче. На улице также появятся тематические площадки с пилонами, яркие теневые навесы в местах для отдыха и качели.

У поста около 10 млн просмотров.

Ранее татарстанский уличный художник Рустам Кубик представил свой новый мурал в Одинцово.