Новости общества

05:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Нижнекамские граффисты завершили мурал с портретом Баки Урманче

06:04, 27.09.2019
Нижнекамские граффисты завершили мурал с портретом Баки Урманче
Фото: vk.com/vnizhnekamske_ru

В Нижнекамске уличные художники завершили создание девятиэтажного портрета известного татарского художника, скульптора и фотографа Баки Урманче.

«Огромное изображение наносили несколько дней на стене дома №28 по ул. Баки Урманче», — сообщается на странице «Новости Нижнекамска» в соцсети «ВКонтакте».

Однако это только начало — на нечетной стороне улицы появятся еще три картины размером с дом, на которых будут изображены произведения знаменитого художника.

Перерисовать картины под граффити — одна из задумок архитекторов в рамках проекта реконструкции улицы Баки Урманче. На улице также появятся тематические площадки с пилонами, яркие теневые навесы в местах для отдыха и качели.

У поста около 10 млн просмотров.

Ранее татарстанский уличный художник Рустам Кубик представил свой новый мурал в Одинцово.

ОбществоКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров