Татарстанский уличный художник представил свою новую работу в Одинцово

Rustam QBic (Рустам Кубик) представил в своих соцсетях новую работу — «Выбор», сделанную для фестиваля Urban Morphogenesis (Городской Морфогенез). Фестиваль проходит в Одинцово, микрорайон «Трехгорка».

На торце многоэтажного дома изображен молодой человек, достающий из воды мусор. Причем в верхней части мурала* — деревья с листвой, а в нижней, где изображено отражение пейзажа, — лишь голые стволы, и мусора в воде уже значительно больше.

«С каждым днем мы все больше сталкиваемся с экологическими проблемами. Похоже, скоро человечеству придется обратить внимание на эту проблему. Но тогда уже не удастся многое исправить.

Каждое лето во время отдыха под открытым небом, во время визуализации красивого пейзажа вокруг, он испорчен грязным штрихом где-то в углу... где-то за деревом или кустом. Он не принадлежит этому ландшафту, он не принадлежит дикой жизни. Он принадлежит искусственному, пластичному, серому миру. Это куча мусора. Мусор, оставленный людьми. Люди вроде меня. Люди, которые приехали сюда, чтобы насладиться свежим воздухом, хорошей погодой, ярким солнечным светом, зеленой травой, голубым небом. Но взамен они просто оставили мусор в этом месте и ушли. Так мы навещаем друзей? Разве так мы благодарим хозяина, когда покидаем это место — оставляем объедки на том месте, где мы ели?

Мы все гости в этом мире, и я думаю, что лучше быть вежливым и пунктуальным в чужом доме, иначе в конечном итоге вы будете вынуждены убрать беспорядок. Вы хотите провести остаток своей жизни, занимаясь уборкой?

Выбор за вами…» — написал он в своем «Инстаграм».

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Ранее стало известно, что с фасада московского дома исчез мурал Кубика «Неспешное путешествие».