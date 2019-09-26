Татарстанский уличный художник представил свою новую работу в Одинцово
Rustam QBic (Рустам Кубик) представил в своих соцсетях новую работу — «Выбор», сделанную для фестиваля Urban Morphogenesis (Городской Морфогенез). Фестиваль проходит в Одинцово, микрорайон «Трехгорка».
На торце многоэтажного дома изображен молодой человек, достающий из воды мусор. Причем в верхней части мурала* — деревья с листвой, а в нижней, где изображено отражение пейзажа, — лишь голые стволы, и мусора в воде уже значительно больше.
«С каждым днем мы все больше сталкиваемся с экологическими проблемами. Похоже, скоро человечеству придется обратить внимание на эту проблему. Но тогда уже не удастся многое исправить.
Каждое лето во время отдыха под открытым небом, во время визуализации красивого пейзажа вокруг, он испорчен грязным штрихом где-то в углу... где-то за деревом или кустом. Он не принадлежит этому ландшафту, он не принадлежит дикой жизни. Он принадлежит искусственному, пластичному, серому миру. Это куча мусора. Мусор, оставленный людьми. Люди вроде меня. Люди, которые приехали сюда, чтобы насладиться свежим воздухом, хорошей погодой, ярким солнечным светом, зеленой травой, голубым небом. Но взамен они просто оставили мусор в этом месте и ушли. Так мы навещаем друзей? Разве так мы благодарим хозяина, когда покидаем это место — оставляем объедки на том месте, где мы ели?
Мы все гости в этом мире, и я думаю, что лучше быть вежливым и пунктуальным в чужом доме, иначе в конечном итоге вы будете вынуждены убрать беспорядок. Вы хотите провести остаток своей жизни, занимаясь уборкой?
Выбор за вами…» — написал он в своем «Инстаграм».
Пост собрал 1,7 тыс. лайков и 92 комментария.
Ранее стало известно, что с фасада московского дома исчез мурал Кубика «Неспешное путешествие».
Справка
Рустам родился в 1985 году в Татарстане. В 2003 году переехал в Казань, где обучался в Казанском художественном училище им. Фешина. Затем, преподавая в детской Школе дизайна, стал все больше времени посвящать работе на улицах.
Работы Рустама впервые были представлены в 2013 году на его дебютной персональной выставке в московской галерее Street Kit. Художник активно работает как над масштабными муралами, так и над холстами. Принимает участие в различных международных стрит-арт фестивалях, а также в благотворительных аукционах наряду с такими художниками, как Swoon, Phlegm, Faile, Sandra Chevrier и многими другими.
*Мурал — роспись фасадов в стиле фрески.
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