К побережью Южной Америки приближается мощный ураган «Лоренцо»

К северо-восточному побережью Южной Америки в Атлантическом океане приближается ураган «Лоренцо». Его мощность — четвертая категория из пяти возможных.

По данным синоптиков, в настоящий момент ураган находится в 1 765 км от побережья самых южных островов Кабо-Верде. Скорость движения шторма составляет 19 км/ч, а максимальная скорость ветра уже достигла 220 км/ч.

Волны, которые вызваны «Лоренцо», могут затронуть части северо-восточного побережья Южной Америки и часть Наветренных Антильских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

В середине месяца тропическим штормом «Имельда» накрыло американский штат Техас. Жертвами стихии стали пять человек. А в начале сентября на США обрушился ураган «Дориан». По последним данным, его жертвами стали 43 человека.



