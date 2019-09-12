Ураган «Дориан»: на Багамах числятся пропавшими без вести 2,5 тысячи человек

Фото: Национальный центр ураганов noaa.gov

В результате прихода урагана «Дориан» на Багамские острова числятся пропавшими без вести 2,5 тысячи жителей островов. Такие данные были озвучены вчера на пресс-конференции представителем Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA) правительства страны Карлом Смитом. Он отметил, что это приблизительные данные, которые со временем будут уточнены.

В результате разгула стихии на островах тысячи домов серьезно повреждены или разрушены, на части территории выпало до 890 мм осадков, в результате чего обширные районы затоплены. Некоторые жители островов жаловались на то, что помощь приходила слишком медленно, и власти не смогут скрыть истинные потери.

«На данный момент в правительственном реестре Багамских островов насчитывается около 2,5 тысячи человек, судьба которых неизвестна. Этот список еще не проверен и, вероятно, уменьшится, однако ясно, что число погибших будет намного выше, чем 50 человек, о которых уже известно на это время», — цитирует Карла Смита телеканал BBC.

Чиновники Багамских островов также ранее говорили, что число погибших может быть «ошеломляющим».

Напомним, ураган «Дориан» бушует на Багамах с 1 сентября. По данным на 8 сентября его жертвами стали 43 человека.