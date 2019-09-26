«Известия» уволили журналиста после его статьи с критикой Шойгу

Военный обозреватель Илья Крамник, который в своей статье раскритиковал деятельность министра обороны Сергея Шойгу, покинул газету «Известия».

«Я таки все же ищу работу. Контракт истек и не продлен», — написал он в Facebook.

Ранее стало известно, что с сайта газеты «Известия» удалили материал «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны» спустя несколько часов после публикации.

«Внезапные проверки боевой готовности Вооруженных сил, рост объемов закупок техники и вооружения и ряд других позитивных изменений, безусловно, являются заслугой действующего военного руководства, однако связывать процесс восстановления армии с назначением на должность Сергея Шойгу вряд ли корректно», — говорится в материале.

Автор статьи, военный обозреватель «Известий» Илья Крамник сообщил сегодня, что ему заблокировали пропуск в редакцию, а главный редактор посоветовал посидеть дома и «подождать, пока ситуация уляжется».