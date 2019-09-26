С сайта «Известий» удалили статью с критикой Шойгу, ее автора не пускают в редакцию

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С сайта газеты «Известия» удалили материал «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны» спустя несколько часов после публикации. Статья была посвящена интервью главы ведомства газете «Московский комсомолец».

«Внезапные проверки боевой готовности Вооруженных сил, рост объемов закупок техники и вооружения и ряд других позитивных изменений, безусловно, являются заслугой действующего военного руководства, однако связывать процесс восстановления армии с назначением на должность Сергея Шойгу вряд ли корректно», — говорится в материале. После удаления его опубликовал в Facebook автор статьи, военный обозреватель «Известий» Илья Крамник.

Сегодня он сообщил «Дождю», что ему заблокировали пропуск в редакцию, а главный редактор посоветовал посидеть дома и «подождать, пока ситуация уляжется». Также Крамник отметил, что ему заблокировали доступ к редактированию сайта «Известий» и пытались взломать страницу в Facebook, где и была опубликована удаленная статья.

По словам корреспондента, написать материал его попросила редакция, а статью удалили из-за «административного давления».