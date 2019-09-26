В Госдуме усомнились в реализации инициативы с начислением трудового стажа домохозяйкам

В комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов выделили инициативу с начислением трудового стажа домохозяйкам, однако усомнились в том, что этот проект получится осуществить.

«Надо понимать, что у нас страховая пенсионная система такова, что баллы все равно начисляются за нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Сегодня для назначения пенсии не так важен стаж, как важно количество заработанных страховых баллов», — пояснил председатель комитета Ярослав Нилов.

Он также обратил внимание на то, что это предполагает введение такого понятия, как «домохозяйка», однако в отпуске по уходу за ребенком может быть и отец. В этом случае стоит говорить о гендерном равенстве.

Нилов отметил, что если человек не работает, за него никто не платит взносы в Пенсионный фонд, а значит, предполагается, что государство это будет делать, но судя по практике рассмотрения подобных проектов, оно не готово на такие меры, подчеркнул председатель комитета.

По его мнению, необходимо решать проблему с нехваткой детских садов и яслей в регионах, где встречается это, и дать возможность женщинам выходить на работу раньше.

А член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, комментируя данное предложение, высказался о возвращении в законодательство наказания за тунеядство, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в башкирских муниципалитетах с 1 ноября появится новая должность — бизнес-шериф.

