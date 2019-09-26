Новости общества

05:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В муниципалитетах Башкирии с ноября появится новая должность

12:14, 26.09.2019 1
В муниципалитетах Башкирии с ноября появится новая должность
Фото: glavarb.ru

В Башкирии в муниципалитетах к 1 ноября появится новая должность: бизнес-шериф.

«Принято решение о назначении бизнес-шерифов, чтобы в каждом муниципалитете на уровне заместителя главы администрации было лицо, которое рукопожатно в вашей бизнес-среде и в то же время обладает полномочиями, чтобы оказывать вам содействие», — сообщил глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что обязанности бизнес-шерифа не будут пересекаться с полномочиями омбудсмена по защите прав предпринимателей. Как уточнил Хабиров, у него будут административные полномочия.

Он отметил, что это будет замглавы муниципалитета и заниматься ему предстоит только одним вопросом. По словам главы региона, он запретил главам ведомств навешивать на нового работника иные полномочия, не связанные с работой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что инвестпроекты Башкирии получат поддержку от Федеральной корпорации по поддержке малого и среднего предпринимательства за 356 млн рублей.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    Башкирия начинает обещанную едросами сокращение чиновников. Хочу пойти в помощники бизнес-шерифа
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров