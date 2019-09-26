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УНИКС проиграл все матчи и занял последнее место на Кубке Гомельского

09:42, 26.09.2019
УНИКС проиграл все матчи и занял последнее место на Кубке Гомельского
Фото: twitter.com/promitheasbc

Казанский УНИКС завершил свои выступления на проходившем в эти дни в Москве Кубке Гомельского.

В матче за третье место казанцы в овертайме уступили греческому «Промитеасу» — 83:87. Самым результативным в составе УНИКСа стал Макколум, набравший 15 очков.

Таким образом, казанская команда заняла последнее место на турнире, проиграв оба проведенных матча.

Казанский УНИКС стартует в Единой лиге ВТБ 10 октября домашним матчем против казахстанской «Астаны».

СпортБаскетбол Татарстан
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