УНИКС проиграл все матчи и занял последнее место на Кубке Гомельского
Казанский УНИКС завершил свои выступления на проходившем в эти дни в Москве Кубке Гомельского.
В матче за третье место казанцы в овертайме уступили греческому «Промитеасу» — 83:87. Самым результативным в составе УНИКСа стал Макколум, набравший 15 очков.
Таким образом, казанская команда заняла последнее место на турнире, проиграв оба проведенных матча.
Казанский УНИКС стартует в Единой лиге ВТБ 10 октября домашним матчем против казахстанской «Астаны».СпортБаскетбол Татарстан
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