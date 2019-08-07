УНИКС начнет сезон Единой лиги ВТБ домашним матчем с «Астаной»

Единая лига ВТБ утвердила календарь регулярного чемпионата на сезон 2019/20 года.

Казанский УНИКС стартует 10 октября домашним матчем против казахстанской «Астаны», после чего отправится в гости к эстонскому «Калеву». Завершать сезон казанцы будут также дома — 28 марта УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Регулярный сезон стартует 25 сентября и завершится 26 апреля. Всего команды Единой лиги ВТБ проведут 26 матчей, по круговой системе (каждая сыграет с каждой).

Календарь регулярного чемпионата Лиги ВТБ-2019/20 доступен в специальном разделе на официальном сайте турнира.