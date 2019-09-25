В Международном валютном фонде избрали нового главу

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Пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) на ближайшие 5 лет займет кандидат от Евросоюза Кристалина Георгиева.

Ранее она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка и была членом Еврокомисси. Георгиева, гражданка Болгарии, вступит в должность с 1 октября. «Интерфакс» отмечает, что она стала первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой.

Напомним, предыдущая глава МВФ, Кристин Лагард, покинула пост директора-распорядителя МВФ с 12 сентября в связи с согласованием ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка.

Эксперты называли вероятным кандидатом на должность главы МВФ экс-канцлера британского казначейства Джорджа Осборна.

