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Мэр Барселоны заинтересовалась развитием в Казани толерантного общества

21:15, 25.09.2019
Мэр Барселоны заинтересовалась развитием в Казани толерантного общества
Фото: kzn.ru

Руководители Казани и Барселоны встретились в Нью-Йорке, где в эти дни проходит форум местных и региональных властей под эгидой Генассамблеи ООН. Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма и благоустройства.

Мэр Барселоны Ада Колау проявила особый интерес к развитию в Казани толерантного общества, передает пресс-служба мэрии Казани. Она отметила, что столица Татарстана является одним из примеров мирного сосуществования народов различных национальностей и религий.

Напомним, в ноябре минувшего года Казань презентовали на туристической выставке в Барселоне.

Общество Татарстан
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