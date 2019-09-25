Мэр Барселоны заинтересовалась развитием в Казани толерантного общества

Руководители Казани и Барселоны встретились в Нью-Йорке, где в эти дни проходит форум местных и региональных властей под эгидой Генассамблеи ООН. Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры, туризма и благоустройства.

Мэр Барселоны Ада Колау проявила особый интерес к развитию в Казани толерантного общества, передает пресс-служба мэрии Казани. Она отметила, что столица Татарстана является одним из примеров мирного сосуществования народов различных национальностей и религий.

Напомним, в ноябре минувшего года Казань презентовали на туристической выставке в Барселоне.