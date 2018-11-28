Казань презентуют на туристической выставке в Барселоне

Казань впервые принимает участие в выставке IBTM World, которая проходит с 27 по 29 ноября в Барселоне (Испания).



Стенд Казани организован Комитетом по развитию туризма, к которому присоединился ряд казанских туроператоров, говорится в сообщении мэрии Казани.

IBTM World — это ведущий туристический форум, темой которого традиционно является организация конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий.

Отмечается, что работа по продвижению Казани на российском и международном туристических рынках ведется на регулярной основе. В 2018 году Казань приняла участие в крупнейших туристических выставках в Стамбуле, Мадриде, Париже, Шанхае и Варшаве.