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Казань презентуют на туристической выставке в Барселоне

11:16, 28.11.2018
Казань презентуют на туристической выставке в Барселоне
Фото: kzn.ru

Казань впервые принимает участие в выставке IBTM World, которая проходит с 27 по 29 ноября в Барселоне (Испания).

Стенд Казани организован Комитетом по развитию туризма, к которому присоединился ряд казанских туроператоров, говорится в сообщении мэрии Казани.

IBTM World — это ведущий туристический форум, темой которого традиционно является организация конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий.

Отмечается, что работа по продвижению Казани на российском и международном туристических рынках ведется на регулярной основе. В 2018 году Казань приняла участие в крупнейших туристических выставках в Стамбуле, Мадриде, Париже, Шанхае и Варшаве.

ОбществоКультура Татарстан
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