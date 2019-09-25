Доходную часть бюджета Татарстана на этот год увеличили почти на 13 млрд рублей

Депутаты Государственного совета приняли законопроект о внесении изменений в республиканский закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Так, доходная часть бюджета на этот год увеличена на 12,9 млрд рублей.

Это произошло за счет дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов в размере 9,1 млрд рублей и безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 3 млрд рублей.

Дополнительный доход будет направлен на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности в отраслях здравоохранения и культуры, выплаты в связи с рождением первого ребенка, государственную поддержку малого и среднего бизнеса и т. д.

Ранее сообщалось, что общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана на 2020 год прогнозируется в объеме 279,1 млрд рублей, на 2021 год — 287,7 млрд рублей, на 2022 год — 292,7 млрд рублей.