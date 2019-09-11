Стал известен возможный бюджет Татарстана на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов

Общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстана на 2020 год прогнозируется в объеме 279,1 млрд рублей, на 2021 год — 287,7 млрд рублей, на 2022 год — 292,7 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании камина РТ, посвященном рассмотрению прогноза социально-экономического развития республики на 2020—2024 годы.

Расходы бюджета без учета федеральных средств на 2020 год прогнозируются в объеме 282 млрд рублей, в 2021 году — 290,5 млрд рублей, в 2022 году — 295,3 млрд рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Таким образом, дефицит в 2020 году составит 2,9 млрд рублей, в 2021 году — 2,8 млрд рублей, в 2022 году — 2,6 млрд рублей.