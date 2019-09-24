Новый глава «Татмедиа» встретился с премьер-министром Татарстана

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с новым руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым.

Глава правительства РТ поздравил Айдара Салимгараева с назначением и пожелал успехов на новой ответственной должности, передает пресс-служба президента Татарстана.

Во встрече также участвовал руководитель аппарата президента Татарстана, председатель совета директоров АО «Татмедиа» Асгат Сафаров. Ранее Айдар Салимгараев возглавлял информационно-аналитическое управление Президента Татарстана.

Напомним, указ о назначении Салимгараева главой «Татмедиа» подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов. Айрат Зарипов был освобожден от этой должности в связи с избранием депутатом Государственного совета РТ VI созыва.

