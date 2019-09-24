Castorama решила урегулировать претензии по иску против мусорного регоператора Татарстана без суда

Компания «Касторама Рус» и УК «ПЖКХ», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне Татарстана, намерены урегулировать претензии по иску во внесудебном порядке. Об этом стороны заявили сегодня на заседании в Арбитражном суде Татарстана.

Ранее «Касторама Рус» подала иск в отношении УК «ПЖКХ» с формулировкой «...об урегулировании разногласий к проекту договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами». Стороны отказались пояснить корреспонденту «Реального времени», с чем именно были связаны разногласия.

Представитель «Касторама Рус» пока не стал пояснять суду, в каком формате будет урегулирован спор: откажется ли истец от иска или стороны заключат по иску мировое соглашение. В связи с намерениями сторон урегулировать спор вне суда предварительное заседание отложили на месяц.