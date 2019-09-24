В Госдуме предложили отбирать водительские права у велосипедистов за нарушение ПДД

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом, а тем, у кого их нет, не выдавать на протяжении длительного срока.

«Водители обозначенных устройств юридически не являются участниками дорожного движения — согласно ПДД, их ответственность за нарушение порядка движения минимальна. К сожалению, они зачастую сами становятся виновниками различных ДТП, в которых страдают и гибнут люди», — передает «РИА Новости» письменное обращение депутата.

Он также считает, что прав следует лишать водителей, которые ездят на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения.

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