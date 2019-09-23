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Соцсети: в Казани грузовик вылетел на разделительную и снес забор

21:23, 23.09.2019
Соцсети: в Казани грузовик вылетел на разделительную и снес забор
Фото: скриншот

В Казани на Мамадышском тракте грузовик в результате аварии вылетел на разделяющий встречные потоки газон. При этом грузовик снес установленный там забор.

Видеозаписи последствий аварии появились сегодня в социальных сетях. Сообщается, что авария произошла неподалеку от супермаркета «Эдельвейс» на Мамадышском тракте. Других автомобилей, пострадавших в аварии, на видео не показано. Также не сообщается о заторах, которые могли бы возникнуть в результате аварии.

Напомним, на минувшей неделе грузовик КамАЗ после аварии на улице Магистральной в Казани перегородил дорогу.

Происшествия Татарстан
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