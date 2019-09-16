Соцсети: в Казани на Магистральной КАМАЗ перегородил дорогу после ДТП

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Грузовик КАМАЗ после аварии на улице Магистральная в Казани перегородил дорогу в одном направлении. Видеозапись последствий аварии появилась в социальных сетях.

Из-за вставшего поперек дороги КАМАЗа водители вынуждены были выезжать на тротуар или объезжать грузовик по встречной полосе. По видео сложно восстановить сам ход аварии, однако рядом с КАМАЗом можно заметить легковую машину с разбитым капотом.

Напомним, в сентябре Казани, на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской, «Газель» снесла автобусную остановку.

