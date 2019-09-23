Сотрудники «Нижнекамснефтехима» удостоены государственных наград

Фото: Александр Ильин

Сегодня в Доме Советов Нижнекамска состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Республики Татарстан, приуроченная ко Дню рождения города. 22 сентября Нижнекамск отметил официальную дату с момента основания. Заслуженные награды из рук Айдара Метшина получили 23 нижнекамца, среди них — пять сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Слесарю по КИПиА центра автоматизации Елене Аскаровой за вклад в развитие химической и нефтехимической промышленности республики, многолетний и плодотворный труд указом президента РТ присвоено звание «Заслуженный химик РТ».



Сразу двум сотрудникам завода олигомеров и гликолей — главному инженеру Каусару Гимадиеву и аппаратчику перегонки цеха синтеза окиси этилена Сергею Куприянову, а также слесарю-ремонтнику цеха по ремонту оборудования завода этилена Рафису Зиганшину — объявлена благодарность президента РТ за многолетний, плодотворный труд и большой вклад в развитие нефтехимической отрасли.



За вклад в развитие энергетического хозяйства химической и нефтехимической промышленности республики заместителю главного энергетика (по теплогазоснабжению) завода пластиков «Нижнекамскнефтехима» Николаю Медведеву было присвоено звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан».

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