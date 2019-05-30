СМИ: Друзь не вернется в программу «Что? Где? Когда?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь не вернется в программу.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», Друзь извинился за инцидент с подкупом не перед компанией «Игра-ТВ», а лишь перед Международной ассоциацией клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

«Из этого следует, что в эфир сейчас он не вернется», — сказал источник радиостанции.

Сегодня МАК опубликовала отчет с заседания правления, в котором говорится, что Друзь извинился за скандал с подкупом главреда программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера.

Напомним, Бер сообщил, что Друзь пытался его подкупить в ноябре 2018 года. По его словам, знаток предлагал ему накануне записи программы «Кто хочет стать миллионером?» раскрыть список вопросов и ответы в обмен на часть выигрыша от 3 млн рублей. В ответ Друзь рассказал, что Бер сам предложил ему сделку, согласно которой магистр должен был получить ответы на вопросы, а потом отдать часть денег от выигрыша.

В результате скандала Первый канал отстранил Александра Друзя и Илью Бера от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».