Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину

Президент США Дональд Трамп считает, что страны Европы тратят слишком мало денег на поддержку Украины.

«У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад», — приводит ТАСС слова главы Белого дома.

Ежегодно Вашингтон выделяет Украине $250 млн на усиление безопасности страны. По данным Пентагона, с 2014 года объем военной помощи Вашингтона Киеву превысил $1,5 млрд.

Напомним, в конце августа Трамп поручил проверить расходы на военную помощь Украине, из-за чего выделяемые ежегодно Киеву средства были заморожены. Пентагон после проверки пришел к выводу о необходимости сохранения этой помощи и нужную сумму разморозили.