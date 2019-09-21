Минобороны показало работу «Солнцепека» и «Змея Горыныча» на учениях в Оренбуржье

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Телеканал министерства обороны «Звезда» опубликовал два видео с учений «Центр-2019». На них запечатлены моменты применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и установок разминирования УР-77 «Змей Горыныч» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

ТОС-1А «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 миллиметров с термобарической боевой частью.

УР-77 «Змей Горыныч» — это самоходная установка разминирования, принятая на вооружение в 1977 году. Она создана на базе МТЛБУ. Машина выстреливает рукава с тротилом, что позволяет делать проходы в минных полях.

Напомним, что учения «Центр-2019» затронули и Татарстан. В связи с этим президент республики Рустам Минниханов встречался с главкомом сухопутных войск Олегом Салюковым.