В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск

Российская Госдума ответила на важные вопросы про отпуск. Выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. Тогда отпускные выплаты будут максимально приближены к заработной плате.

Выгодно также брать как можно больше отпускных дней зараз с захватом выходных, потому что отпускные за выходные платят, а зарплату нет, говорится на сайте российского парламента.

Брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (к таковым традиционно относятся январь и май), выгодно с точки зрения увеличения срока отдыха за счет выходных дней. При этом, если отпускной день попадает на праздничный, то он не может быть включен в отпуск.

В Госдуме напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. При желании его можно разделить, однако одна часть отпуска не может составлять менее 14 дней.

Ранее в Госдуме опровергли изменение правил ухода в отпуск, касающихся цифровизации заявлений, с 1 октября.