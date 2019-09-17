В Госдуме опровергли изменение правил ухода в отпуск с 1 октября

Государственная дума еще не принимала законопроект об изменении правил ухода в отпуск.

Ранее ряд СМИ сообщил, что с 1 октября текущего года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым написать заявление на отпуск или увольнение можно будет по электронной почте. Электронный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

«У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный Интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли», — сказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев (цитата по РБК).

Он отметил, что в любом случае сейчас идет цифровизация и многие вопросы «будут решаться по-другому».