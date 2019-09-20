Суд арестовал полицейского, расстрелявшего коллег в московском метро

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, которого подозревают в стрельбе по коллегам на станции метро «Рязанский проспект».



Злоумышленник пробудет под арестом до 19 ноября. Его проверяют на причастность к другим преступлениям, пишет RT.

Напомним, 18 сентября Москве охраняющий метро полицейский открыл стрельбу по сотрудникам МВД, пытавшимся его задержать. Один из них был убит. Задержать подозреваемого во взяточничестве полицейского пытались у станции метро «Рязанский проспект» на юго-востоке столицы.