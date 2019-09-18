В Москве полицейский убил коллегу

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В Москве охраняющий метро полицейский открыл стрельбу по сотрудникам МВД, пытавшимся его задержать. Один из них был убит.

«Полицейские отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили операцию по задержанию подозреваемого во взятке сотрудника этого управления. В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен»,— передает «Интерфакс» слова источника.

Задержать подозреваемого во взяточничестве полицейского пытались у станции метро «Рязанский проспект» на юго-востоке столицы.

Как сообщает Life.ru, сотрудники отдела собственной безопасности зашли в комнату УВД на Московском метрополитене с понятыми.

Подозреваемый во взяточничестве коллега начал стрелять в них из табельного оружия и ранил двоих. Один полицейский погиб на месте, второго доставили в НИИ им. Склифосовского.