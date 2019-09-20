Бывший игрок «Рубина» Бибрас Натхо попал в команду недели Лиги Европы

Футболист сербского «Партизана» Бибрас Натхо попал в символическую сборную лучших игроков недели в Лиге Европы.

Вчера сербский клуб сыграл вничью с голландским «Алкмаром» — 2:2. Полузащитник Натхо оформил дубль, один из мячей забив с пенальти.

Также в список лучших попали два игрока «Лудогорца», разгромивший накануне московский ЦСКА со счетом 5:1.

Отметим, что ранее Бибрас Натхо выступал за казанский «Рубин». Нынешним летом игрок мог вернуться в казанский клуб, но не смог договориться по условиям контракта.

Команда недели Лиги Европы:

Вратарь: Эмилиано Мартинес («Арсенал»);

Защитники: Антон Недялков («Лудогорец»), Кэлум Чемберс («Арсенал»), Аксель Туанзебе («Манчестер Юнайтед»), Борна Баришич («Рейнджерс»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Бибрас Натхо («Партизан»), Николо Дзаньоло («Рома»), Кевен Бюа («Базель»);

Нападающие: Клаудиу Кешерю («Лудогорец»), Андраж Шпорар («Слован»).