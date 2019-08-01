СМИ: Бибрас Натхо может вернуться в «Рубин». Казанцы уже сделали предложение игроку

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» и сборной Израиля Бибрас Натхо может вернуться в Россию. На игрока претендует несколько клубов РПЛ, среди которых казанский «Рубин». Об этом сообщает Sport24.

Футболист уже получил предложение от казанцев и не против продолжить карьеру в РПЛ.

31-летний полузащитник уже выступал за «Рубин» в период с 2010-го по 2013 год. За казанцев Натхо провел 147 матчей, забил 31 гол и сделал 36 результативных передач. Также в России израильтянин играл за московский ЦСКА.

Отметим, что хавбек находится в статусе свободного агента и в случае перехода достанется «Рубину» бесплатно.