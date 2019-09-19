Лига Европы. ЦСКА уступил «Лудогорцу», пропустив пять мячей
Московский ЦСКА в рамках Лиги Европы по футболу в гостевом матче уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:5.
Единственный мяч у российской команды забил Игорь Дивеев. У соперника хет-триком отметился нападающий Кешерю.
Отметим, что ранее пять мячей в одном матче пропустил «Краснодар», уступивший «Базелю» со счетом 0:5.
«Лудогорец» Болгария — ЦСКА Россия: 5:1 (второй тайм)
Голы:
0:1 — 11 Дивеев, 1:1 — 47 Вандерсон, 2:1 — 50 Лукоки, 3:1 — 52 Кешерю, 4:1 — 68 Кешерю, 5:1 — 73, пенальти Кешерю.
«Лудогорец» — Ренан, Сисиньо, Григоре, Недялков, Форстер, Вандерсон, Баджи, Марселиньо (Гуральски, 74), Абель, Лукоки (Жорже Интима, 84), Кешерю (Битон, 86).
ЦСКА — Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Бийол (Чалов, 53), Обляков, Влашич, Нисимура (Ахметов, 54).
Предупреждения: Карпов (61), Акинфеев (72), Сисиньо (85).
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