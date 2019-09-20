Главное к утру: «тайные пассажиры» в казанских автобусах, полевые банки для военных, рост госдолга страны

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 20 сентября.

Почти 2,7 млн рублей из бюджета Татарстана заплатят подрядчику за разработку проекта реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году.

В Татарстане за 8 месяцев произошло 101 ДТП, в которых виновны водители автобусов. В них получили травмы 132 человека.

Правительство России в рамках «регуляторной гильотины» может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР. В перечень попали День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Отмечается, что перечень отменяемых нормативных актов еще будет дорабатываться.

Минобороны в ходе стратегических учений «Центр-2019» установит для служащих передвижные платежные офисы. В них можно снять наличные, оплатить кредит или оформить перевод. Мобильные платежные пункты развернут в шести регионах страны.



Пользователи соцсетей выложили видеозапись того, как водитель казанского автобуса побил пассажира. Очевидцы сообщили, что драку затеял сам пассажир, после того как не стал оплачивать проезд.



В Казани перевозчики проводят проверки работы кондукторов и внедряют работу «тайных пассажиров». Также Ассоциация автотранспортных предприятий РТ призвала пассажиров чаще жаловаться.



Российский Минфин ожидает, что объем госдолга страны в 2020—2022 годах будет только расти. По итогам следующего года он достигнет 17,1 трлн рублей, а к исходу трехлетки — 21,1 трлн рублей.

