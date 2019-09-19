Перевозчики Казани призвали пассажиров чаще жаловаться на кондукторов — видео

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В Казани перевозчики проводят проверки работы кондукторов и внедряют работу «тайных пассажиров». Также Ассоциация автотранспортных предприятий РТ призвала пассажиров чаще жаловаться, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Главная проблема в работе кондукторов — это продажа поддельных или недействительных билетов.

«Дата и время распечатки обязательно должны быть в кассовом чеке, если они отсутствуют, то этот чек уже считается фальшивым», — рассказал начальник контрольно-ревизионной службы Ильсур Аюпов.

По результатам проверок 39 кондукторов получили выговоры и были лишены премий, один был уволен.

Напомним, что казанские перевозчики требуют разрешения поднять стоимость проезда до 40 рублей. Они объясняют это убытками, связанными с необходимостью официально трудоустроить кондукторов.