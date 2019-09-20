За разработку проекта реставрации храма-памятника павшим при взятии Казани воинам заплатят 2,7 млн рублей

Почти 2,7 млн рублей из бюджета Татарстана заплатят подрядчику за разработку проекта реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году. Речь идет о расположенном в Казани, на острове реки Казанки, объекте культурного наследия федерального значения 1823 года постройки, архитектор — Николай Алферов.

Дата проведения аукциона в электронной форме — 30 сентября 2019 года. Конкурс объявил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

В рамках разработки научно-проектной документации исполнителю надлежит сделать фотофиксацию памятника, подготовить историческую записку и подобрать к ней иллюстрации, провести архитектурно-археологические обмеры памятника объемом до 7 тыс. куб. м (фасады, планы, разрезы) и инженерные исследования. На их основе должны быть составлены инженерно-конструкторские рабочие чертежи и сметная документация. Сроки исполнения — до 15 декабря 2019 года.

Все работы должны быть проведены без изменений особенностей памятника, составляющих его предмет охраны, говорится в документации госзакупки.

Напомним, ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за осквернение или уничтожение памятников воинам.