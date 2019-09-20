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Минобороны установит полевые банки для военнослужащих

06:10, 20.09.2019 1
Минобороны установит полевые банки для военнослужащих
Фото: pxhere.com

Минобороны в ходе стратегических учений «Центр-2019» установит для служащих передвижные платежные офисы. В них можно снять наличные, оплатить кредит или оформить перевод.

Мобильные платежные пункты развернут в шести регионах страны: на полигонах Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областей.

Сам платежный пункт смонтирован на шасси автомобиля КАМАЗ и расположен в крытом кузове. Внутри есть бронированная кассовая зона с наличностью. Офис можно переоборудовать в пункт выдачи карт «Мир» , которые будут выдавать полевые учреждения ЦБ РФ, передают «Известия».

Машины с полевыми банками работают по военным каналам и оборудованы станцией спутниковой связи и радиостанциями. Они находятся под охраной военной полиции и специальных батальонов.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила призыва в армию.

ЭкономикаБанкиТехнологииОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 20 сен
    Инновации по-русски ?
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