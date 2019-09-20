В России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство России в рамках «регуляторной гильотины» может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР. В перечень попали День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Перечни отменяемых нормативных актов будут еще дорабатываться. Проект постановления правительства с конкретным списком документов, которые подлежат отмене, должен быть готов 15 ноября, а профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября. По планам правительства постановление должно вступить в силу с 1 февраля 2020 года, сообщает «КоммерсантЪ».

В РЖД изданию рассказали, что празднование Дня железнодорожника является частью коллективного договора. «День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении» , — сказали там.

В Минкомсвязи РФ отметили, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не рекомендованных к отмене.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает возможность введения в тестовом режиме механизма «регуляторной гильотины» в сфере ресторанного бизнеса в трех регионах — Казани, Москве и Калининграде.

