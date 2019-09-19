Минфин РФ спрогнозировал рост госдолга на ближайшие годы

Российский Минфин ожидает, что объем госдолга страны в 2020—2022 годах будет только расти. По итогам следующего года он достигнет 17,1 трлн рублей, а к исходу трехлетки — 21,1 трлн рублей.

«В общем объеме государственного долга будет преобладать государственный внутренний долг в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг РФ в рублях как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде. Так, в общем объеме государственного долга РФ его доля составит 75,3% в 2020 году, 76,4% в 2021 году и 78,2% в 2022 году», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что чистый госдолг России впервые за 5 лет опустился ниже ноля. Однако эксперты не видят в этом ничего однозначно позитивного.