ГИБДД: с начала года в Татарстане произошло более 100 ДТП по вине водителей автобусов

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В Татарстане за 8 месяцев произошло 101 ДТП, в которых виновны водители автобусов. В них получили травмы 132 человека.

Погибших не зарегистрировано, рассказал замначальника ОТН и РЭР УГИБДД МВД по РТ Дамир Хамидуллин.

Он перечислил основные причины аварий: нарушения скоростного режима, нарушения правил проезда перекрестка, обгона, перевозки пассажиров, несоблюдение дистанции, управление автобусами в нетрезвом состоянии, эксплуатация технически неисправного транспортного средства.

С 16 по 30 сентября 2019 года в Казани проводится профилактическая операция «Автобус».

В ходе которой инспекторы проведут проверки выполнения требований по предрейсовому техническому и медицинскому контролю, наличию и исправности тахографов, соблюдения водителями режима труда и отдыха, а также скоростного режима.