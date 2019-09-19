В Казани на видео попало избиение пассажира водителем автобуса

Фото: скриншот видео

Пользователи соцсетей выложили видеозапись того, как водитель казанского автобуса побил пассажира.

Очевидцы сообщили, что драку затеял сам пассажир, после того как не стал оплачивать проезд.

Судя по ролику, водитель смог захватить шею потерпевшего и несколько раз ударил его по лицу и голове, используя правый кулак и локоть. Затем водитель вышвырнул зайца из автобуса.

Напомним, что сегодня в казанских группах соцсетей появилось еще одно видео, в котором подрались кондуктор и пассажирка.

