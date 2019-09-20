Вячеслав Буцаев: «При хорошей игре мы потерпели поражение в Казани»

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги первого в сезоне татарстанского дерби, отметив, что его команда играла хорошо, несмотря на итоговый счет:

— Мы должны найти в себе причины. При хорошей игре мы проиграли матч. Когда ты не забиваешь — соперник обязательно накажет. Пытались достать, характер проявили. К сожалению, в третьем периоде удаления поставили точку.

— Евгений Рясенский в конце матча дважды удалился. Как можете объяснить его поступки?

— Знаете, там была борьба, получилось так, что удаление было. К сожалению, мы не смогли выстоять. Удаление эти повлияли на ход матча, но что теперь об этом говорить? Поздно пить «Боржоми».

— Защитник Камиль Фазылзянов, от которого «Нефтехимик» отказался летом, сегодня забросил победную шайбу. Почему отказались от него?

— Приняли такое решение. Молодец, удачи ему, — приводит слова Буцаева корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1. Дублем в составе казанцев отметился Джастин Азеведо.



«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 — Викстранд (Кормье,10:47)

2:0 — Фазылзянов (Кормье, 13:34)

2:1 — Хайруллин (Черников, 28:38)

3:1 — Азеведо (Петров, Журавлев, 54:22)

4:1 — Азеведо (57:57)

