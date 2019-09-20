Вячеслав Буцаев: «При хорошей игре мы потерпели поражение в Казани»
Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги первого в сезоне татарстанского дерби, отметив, что его команда играла хорошо, несмотря на итоговый счет:
— Мы должны найти в себе причины. При хорошей игре мы проиграли матч. Когда ты не забиваешь — соперник обязательно накажет. Пытались достать, характер проявили. К сожалению, в третьем периоде удаления поставили точку.
— Евгений Рясенский в конце матча дважды удалился. Как можете объяснить его поступки?
— Знаете, там была борьба, получилось так, что удаление было. К сожалению, мы не смогли выстоять. Удаление эти повлияли на ход матча, но что теперь об этом говорить? Поздно пить «Боржоми».
— Защитник Камиль Фазылзянов, от которого «Нефтехимик» отказался летом, сегодня забросил победную шайбу. Почему отказались от него?
— Приняли такое решение. Молодец, удачи ему, — приводит слова Буцаева корреспондент «Реального времени».
Напомним, что «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1. Дублем в составе казанцев отметился Джастин Азеведо.
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 — Викстранд (Кормье,10:47)
2:0 — Фазылзянов (Кормье, 13:34)
2:1 — Хайруллин (Черников, 28:38)
3:1 — Азеведо (Петров, Журавлев, 54:22)
4:1 — Азеведо (57:57)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым