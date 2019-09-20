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Вячеслав Буцаев: «При хорошей игре мы потерпели поражение в Казани»

00:15, 20.09.2019
Вячеслав Буцаев: «При хорошей игре мы потерпели поражение в Казани»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги первого в сезоне татарстанского дерби, отметив, что его команда играла хорошо, несмотря на итоговый счет:

— Мы должны найти в себе причины. При хорошей игре мы проиграли матч. Когда ты не забиваешь — соперник обязательно накажет. Пытались достать, характер проявили. К сожалению, в третьем периоде удаления поставили точку.

Евгений Рясенский в конце матча дважды удалился. Как можете объяснить его поступки?

— Знаете, там была борьба, получилось так, что удаление было. К сожалению, мы не смогли выстоять. Удаление эти повлияли на ход матча, но что теперь об этом говорить? Поздно пить «Боржоми».

Защитник Камиль Фазылзянов, от которого «Нефтехимик» отказался летом, сегодня забросил победную шайбу. Почему отказались от него?

— Приняли такое решение. Молодец, удачи ему, — приводит слова Буцаева корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1. Дублем в составе казанцев отметился Джастин Азеведо.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 — Викстранд (Кормье,10:47)
2:0 — Фазылзянов (Кормье, 13:34)
2:1 — Хайруллин (Черников, 28:38)
3:1 — Азеведо (Петров, Журавлев, 54:22)
4:1 — Азеведо (57:57)

СпортХоккей Татарстан
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