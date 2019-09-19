Хабиров обещал построить в Уфе крытый футбольный стадион

Сегодня на прошедшей собственной инаугурации избранный глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил о планах возведения в Уфе крытого футбольного стадиона.

Объект вошел в стратегию развития региона и должен быть построен до 2025 года.

Отметим, что на данный момент главный футбольный клуб Башкирии «Уфа» играет на старом стадионе «Нефтяник», рассчитанном на 15 тысяч зрителей.

Ранее Хабиров заявлял, что «деньги на постройку нового стадиона лучше направить на другие нужды».

О других обещаниях нового главы Башкирии можно прочитать в материале «Реального времени».