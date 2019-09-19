Следком рассказал подробности задержания в Татарстане сторонника ИГИЛ

Задержание в Татарстане и в Нижневартовске трех сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) сегодня официально подтвердил Следственный комитет. В пресс-службе ведомства раскрыли подробности дела в отношении задержанных.

Известно, что задержанный в Татарстане также является жителем Нижневартовска, хотя не сообщается, какие причины привели его в республику. В Нижневартовске же все трое вели деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к вступлению в ИГИЛ, вели пропаганду идеологии организации и осуществляли финансовую помощь ей.

При обысках у задержанных изъяли запрещенную символику и оружие с патронами, у одного из них также нашли наркотики в большом количестве.