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СМИ: в Татарстане задержали подозреваемого в связях с ИГИЛ

13:57, 19.09.2019
СМИ: в Татарстане задержали подозреваемого в связях с ИГИЛ
Фото: realnoevremya.ru/

В России задержали троих подозреваемых в связях с международной террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Как пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, один из этих троих задержан в Татарстане.

Остальные двое задержаны в Нижневартовске (ХМАО). Известно, что у задержанных обнаружены оружие и запрещенная литература. Все трое имеют российское гражданство. При этом подозреваемого в Татарстане задержали за несколько дней до подозреваемых в ХМАО.

В ближайшее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в конце июля в Татарстане задержали группу сторонников ИГИЛ. Им предъявили обвинения в подготовке теракта на железной дороге.

Происшествия Татарстан
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