Исследование: в каких сферах чаще всего готовы рассматривать кандидатов старше 55

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру изучил сферы деятельности компаний, которые чаще всего готовы рассматривать кандидатов старше 55 лет.

Оказалось, что таких соискателей готовы видеть работодатели из сфер производства и агропромышленности. Таких компании оказалось 16,3%. Второе место заняла сфера ретейла. Кандидатов в возрасте старше 55 лет готовы взять на работу 14,7% фирм.

В транспортных и ресторанных сферах соискателей предпенсионного и пенсионного возраста готовы принять 10% и 10,7% предприятий соответственно.

В строительстве и ЖКХ таких соискателей ждут 8,1% компаний.

Возможность найма людей старше 55 людей меньше всего рассматривают в сферах страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинга (0,4%).

Кроме того, исследование показало, что только 2,5% работодателей, которые сейчас ищут персонал, готовы рассматривать потенциальных сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, в каких сферах, по мнению россиян, молодым людям сложнее всего построить карьеру.