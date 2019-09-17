Исследование показало, в каких сферах молодежи сложно строить карьеру

Россияне считают, что молодым людям сложнее всего добиться успеха в бизнесе, политике и государственной службе. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.

«Сложнее молодежи, согласно опросу, строить карьеру в сфере бизнеса (77%), государственной службы (73%) и политики (73%)», — говорится в результатах исследования.

60% респондентов считают, что сделать карьеру в бизнесе сложно, по мнению 17%, опрошенных это практически невозможно.

Почти половина участников опроса (49%) уверены, что молодым людям будет сложно на государственной службе, а 24% считают, что там нельзя сделать карьеру.

Также 46% россиян считают, что сегодня молодежи сложно добиться успеха в политике. 27% говорят о невозможности политической карьеры.

15% респондентов заявили о том, что молодые люди смогут продвинуться в вышеперечисленных сферах. По мнению опрошенных, наиболее доступными для самореализации сферами, в которых требуются специфические знания и навыки, являются спорт (41%) и творчество (36%).

Сторонниками мнения о том, что молодежи скорее сложно достичь успеха в сферах бизнеса, науки, политики, спорта, творчества и на государственной службе чаще выступают женщины (56%), чем мужчины (44%).

Ранее эксперт назвал города, в которые хочет переехать молодежь. Среди них — Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы, где можно найти высокооплачиваемую работу.