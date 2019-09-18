Футболист «Рубина» снимется в казанской версии шоу «Comment Out»

Футболист казанского «Рубина» Евгений Марков придет в творческом пространстве «Маяковский». Ожидается, что спортсмен станет участником казанской версии ютьюб-шоу «Comment Out».

«Приходи на «Сбор криэйтеров» в «Маяковский» и увидишь, что спортсмены обладают крутым чувством юмора и умеют посмеяться над собой», — говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие состоится 23 сентября в 20.30. Вход бесплатный, но строго по билетам.

Напомним, ранее казанский «Рубин» уступил в гостях «Оренбургу» 1:2.