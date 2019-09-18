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Футболист «Рубина» снимется в казанской версии шоу «Comment Out»

18:31, 18.09.2019
Футболист «Рубина» снимется в казанской версии шоу «Comment Out»
Фото: vk.com/mayakovsky_kazan

Футболист казанского «Рубина» Евгений Марков придет в творческом пространстве «Маяковский». Ожидается, что спортсмен станет участником казанской версии ютьюб-шоу «Comment Out».

«Приходи на «Сбор криэйтеров» в «Маяковский» и увидишь, что спортсмены обладают крутым чувством юмора и умеют посмеяться над собой», — говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие состоится 23 сентября в 20.30. Вход бесплатный, но строго по билетам.

Напомним, ранее казанский «Рубин» уступил в гостях «Оренбургу» 1:2.

СпортФутболОбщество Татарстан
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