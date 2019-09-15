«Рубин» уступил «Оренбургу» и продлил серию поражений до трех матчей

Казанский «Рубин» в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл в гостях «Оренбургу» — 1:2.

Счет открыли хозяева поля, точный удар с линии штрафной удался Рикарду Алвесу. Казанцы сравняли счет благодаря подправлению Евгения Башкирова, но в конце игры пропустили второй мяч с пенальти от Артема Кулишева.

Это поражение стало для «Рубина» третьим подряд в РПЛ. Ранее казанцы уступили «Ростову» (1:2) и «Сочи» (0:3).

«Оренбург» — «Рубин» — 2:1

Голы: Алвес, Кулишев (пен.) — Башкиров.