В Челнах начали продавать билеты на матч «КАМАЗ» — «Спартак», стоимость — от 1000 рублей

В Набережных Челнах стартовала продажа билетов на матч Кубка России «Камаз» — «Спартак», который состоится 25 сентября на местном стадионе.

Стоимость прохода на игру составляет 1000 рублей. При этом существуют скидки для владельцев абонемента. Билеты можно купить только в кассах стадиона «КАМАЗ» начиная с 11.00.

Отметим, что арена вмещает чуть больше 6 200 зрителей. 1 200 билетов на игру забронировал для своих болельщиков московский «Спартак».

Ранее в СМИ появлялась информация, что матч могут перенести в другой город. Чуть позже генеральный директор «КАМАЗа» Айнур Миннеханов опроверг эти слухи.