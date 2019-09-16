Матч Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» состоится в Набережных Челнах

Матч Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» состоится в Набережных Челнах. Об этом сообщил генеральный директор челнинской команды Айнур Миннеханов.

«Матч состоится в Набережных Челнах, проблем не было, было взаимодействие по устранению неполадок, все. «КАМАЗ» и «Спартак» сыграют 25 сентября в 18.30», — сказал Миннеханов.

Ранее в некоторых СМИ появлялась непроверенная информация о возможном переносе матча из Набережных Челнов.

Также проведение матча подтвердил мэр города Наиль Магдеев.