Новости спорта

20:07 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Матч Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» состоится в Набережных Челнах

15:42, 16.09.2019 1
Матч Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» состоится в Набережных Челнах
Фото: fckamaz.ru

Матч Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» состоится в Набережных Челнах. Об этом сообщил генеральный директор челнинской команды Айнур Миннеханов.

«Матч состоится в Набережных Челнах, проблем не было, было взаимодействие по устранению неполадок, все. «КАМАЗ» и «Спартак» сыграют 25 сентября в 18.30», — сказал Миннеханов.

Ранее в некоторых СМИ появлялась непроверенная информация о возможном переносе матча из Набережных Челнов.

Также проведение матча подтвердил мэр города Наиль Магдеев.

СпортФутболОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 сен
    челны должны играть в премьер лиге - город ждет этого .....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров