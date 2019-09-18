Вячеслав Буцаев: «Мы проспали первые 5 минут с «Торпедо», а потом не хватило мастерства»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамской команды от «Торпедо» (0:3).

«Игра была интересной. К сожалению, мы проспали первые 5 минут, заработали ненужные удаления. Пытались во втором периоде, но не хватило мастерства, хладнокровия... Ну и, конечно, ненужные удаления.

В начале 3 периода, когда соперник реализовал большинство, стало уже тяжело. Тем не менее играли до последнего. Были моменты, были шансы, но не совсем были сильны в завершении», — приводит слова Буцаева официальный сайт «Торпедо».