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Вячеслав Буцаев: «Мы проспали первые 5 минут с «Торпедо», а потом не хватило мастерства»

09:43, 18.09.2019
Вячеслав Буцаев: «Мы проспали первые 5 минут с «Торпедо», а потом не хватило мастерства»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамской команды от «Торпедо» (0:3).

«Игра была интересной. К сожалению, мы проспали первые 5 минут, заработали ненужные удаления. Пытались во втором периоде, но не хватило мастерства, хладнокровия... Ну и, конечно, ненужные удаления.

В начале 3 периода, когда соперник реализовал большинство, стало уже тяжело. Тем не менее играли до последнего. Были моменты, были шансы, но не совсем были сильны в завершении», — приводит слова Буцаева официальный сайт «Торпедо».

СпортХоккей Татарстан
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